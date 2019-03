Borse europee, chiusura positiva in attesa del voto sulla Brexit

di Fabrizio Giuseppe Patti Milano ha chiuso in progresso dello 0,57%, vicina a Francoforte, +0,42, e a Parigi +0,69. Piatta Londra, in una giornata segnata dall'attesa di un nuovo voto sulla Brexit, dopo la bocciatura di ieri del piano di Theresa May. Alle 20 votazione sull'uscita dall'Unione senza accordo, domani quella su un eventuale rinvio. Per la sterlina, intanto, una giornata di rafforzamento nei confronti delle principali valute.Ha aiutato la salita pomeridiana delle piazze europee il buon andamento delle borse statunitensi, cresciute di poco più di mezzo punto percentuale: Dow Jones +0,69%, Nasdaq +0,91 per cento.A Piazza Affari è la giornata della Juventus: +17,42% dopo la vittoria in Champions League che porterà maggiori ricavi per 10 milioni di euro, esclusi quelli da stadio.Bene anche Eni, +2,51%. Oggi la notizia della scoperta di un giacimento petrolifero in Angola.Beneficia anche della salita del petrolio: il Wti guadagna il 2%, a quota 58 dollari, per il calo inatteso delle scorte Usa.Giù invece Fiat Chrysler, -0,86%, dopo il richiamo negli Stati Uniti di quasi 900mila auto in relazione a un'indagine sulle emissioni.Spread a 249 punti base, sceso dal massimo odierno di 251 dopo il buon andamento dell'asta dei Btp.