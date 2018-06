Mercati Borse europee con il segno più Bene Milano, in calo lo spread

di Marzio Quaglino Dopo le montagne russe della scorsa settimana, le borse europee hanno aperto in rialzo.Occhi puntati su Milano che, dopo un avvio brillante, oltre il punto percentuale, ha perso un po’ di smalto mantenendo comunque un rialzo dello 0,60%. Poco sotto i progressi per Londra,. Francoforte e Parigi. Sul listino di Piazza Affari da segnalare il balzo in apertura di Unicredit sulle indiscrezioni del Financial Times relative a colloqui in vista di una fusione con Société Generale, la seconda banca francese. Dopo aver superato anche i 17 euro il titolo mostra un progresso dell’1,02% a 14,84.Clima più disteso anche sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread con i bund tedeschi si accorcia a 220 punti base, dai 231 di venerdì, mentre il rendimento del Btp decennale cala al 2,60%, livelli però ancora molto lontani da quelli del periodo pre elettorale.Infine le valute con l’euro che riprende sul dollaro e ritorna sopra la soglia di 1,17.