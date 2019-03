Mercati Borse europee contrastate

di Paolo Gila A metà seduta le borse del Vecchio Continente si presentano in ordine sparso. Francoforte cede lo 0,10% affiancata a Zurigo (-0,13%), Parigi viaggia intorno alla parità. Londra guadagna lo 0,65%. Milano è la migliore con un apprezzamento dello 0,72%. Bene anche Madrid + 0,53%.Sul listino milanese sono ben acquistati i bancari e i tecnologici.Lo spread btp/bund è in contrazione e scende a 236 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 44% mentre l’euro è in recupero e viene stimato a 1,13 e 50 contro dollaro.