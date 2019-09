Borse europee contrastate dopo Ifo tedesco

di Maria Giovanna Lorena Si conferma in cauto rialzo l'andamento di Piazza Affari a fine mattina. L'indice Ifo sul clima di fiducia tra le imprese tedesche, nonostante i dati deludenti di ieri sull'andamento delle manifatture, è risultato migliore delle attese. Un elemento che sostiene i listini, ma senza eccessivo slancio.L'indice Ftse Mib avanza dello 0,33%, Francoforte guadagna lo 0,15%, Parigi lo 0,29%, Londra nel caos Brexit è arretrata nel corso della mattinata e cede lo 0,08%.Sul listino milanese ancora in difficoltà Juventus, -2%, mentre Fiat e Cnh, in calo di circa 1 punto percentuale, sono penalizzati dalle vendite dopo che il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione europea che aveva considerato aiuti di stato illegali le misure decise dal Lussemburgo a favore del gruppo.Contrastato il settore del credito, in evidenza le utilities, considerati titoli difensivi: in cima al listino principale Snam +2,5%, Terna +2,3% e Italgas +2,2%.Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 142 punti base.Mentre il rapporto fra Euro e Dollaro si attesta a 1,0998.