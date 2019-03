Mercati Borse europee contrastate in avvio di seduta

di Maria Giovanna Lorena Borse europee caute in apertura di seduta, dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi e, con un cambio di strategia, di rimandare ogni intervento al prossimo anno a causa del rallentamento economico.In Asia i mercati hanno seguito direzioni differenti, mentre Tokyo è rimasta chiusa per una festività: Hong Kong -0,85%, Shanghai invece in rialzo dello 0,35%.E anche nel Vecchio Continente i listini sono contrastati nelle prime fasi delle contrattazioni: Milano segna +0,07%, Londra +0,19%, mentre sono in lieve calo Parigi -0,11% e Francoforte -0,28%.I tassi fermi hanno penalizzato il Dollaro, e il cambio dell'Euro risale a 1,14 in avvio di giornata.Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 243 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,50%.