Borse europee deboli, Euro e oro in rialzo

di Maria Giovanna Lorena Le incertezze dopo l’esito del simposio economico dei banchieri centrali a Jackson Hole hanno zavorrato le borse nella prima seduta della settimana. Mercati peraltro frenati dal nuovo balzo dell'Euro.Lievemente negativa la chiusura di Piazza Affari: -0,09%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,37% e Parigi lo 0,48%. Bocce ferme a Londra, chiusa per festività.A Milano non è bastato al listino il sostegno delle banche, il denaro su Fca, già protagonista di forti rialzi la scorsa settimana. Ad appesantire la borsa le vendite che hanno colpito tra industriali ed energetici.Sul fronte delle valute, la debolezza del Dollaro ha spinto l'Euro ai massimi da oltre 2 anni e mezzo, ai livelli di inizio 2015: la moneta comune chiude a 1,1968.E il Dollaro debole ha spinto anche la quotazione dell'oro, che ha superato l'asticella dei 1.300 dollari per oncia, salendo a 1.312 dollari.Chiusura stabile per lo spread tra Btp e Bund, a 170 punti base.Indici contrastati, intanto, a Wall Street: -0,08% il Dow Jones, +0,34% il Nasdaq dei titoli tecnologici.