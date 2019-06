Mercati Borse europee deboli Prezzo del petrolio il calo

Condividi

di Marzio Quaglino Le tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina continuano a condizionare i mercati. Borse europee negative con Milano che cede lo 0,60% e sulla stessa linea si muovono anche Londra, Francoforte e Parigi.Sul listino di Piazza Affari soffrono i titoli come Tenaris (-2,58%), legati al petrolio, che registra un prezzo in discesa sotto i 61 dollari al barile per il Brent del Mare del Nord. Male anche i bancari con Bper Banca (-3,22%) e Banco Bpm (-2,23%).Sul versante dei titoli di Stato lo spread si conferma sui valori di ieri, dopo l’asta di Bot annuali con rendimenti in leggero calo. Il differenziale con i Bund tedeschi si conferma a 260 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale al 2,36%.Tra le valute prende una pausa la risalita dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1318.