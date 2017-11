Mercati Borse europee deboli, euro piatto

di Paolo Gila ​Prosegue in territorio negativo l’attività dei mercati azionari europei, che non hanno trovato stimoli per avviare una nuova fase di progresso.Milano arretra di un quarto di punto percentuale, in linea con l’andamento di Parigi e Madrid, mentre Francoforte e Londra cedono intorno allo 0,15%.Qualche spunto di acquisto si trova su tecnologici, finanziari e soprattutto energetici, stimolati questi ultimi dal prezzo del greggio tornato a salire.Calma piatta invece sul versante dei cambi, con l’euro che incrocia il dollaro poco sopra quota 1,16.