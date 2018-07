Borse europee deboli in avvio di seduta, spread in rialzo

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Mercati azionari europei negativi in avvio di seduta: questa la reazione alla situazione politica in Germania e ai cali pesanti delle piazze asiatiche stamane: Tokyo -2,2%.A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,50%.Francoforte -1,25%, Parigi -1,27%, mentre Londra apre la giornata con un -0,95%.A Piazza Affari le vendite colpiscono in tutti i settori: non ci sono titoli in rialzo sul listino principale, che vede in coda Mediaset -4,3%, seguito da Banco Bpm, Unicredit, Ubi Banca, Fiat Chrysler in ribasso di oltre 2 punti percentuali.A picco Recordati -16%, dopo il passaggio del controllo della società al fondo Cvc: le azioni si allineano al prezzo dell'Opa che sarà lanciata a 28 euro, rispetto ai 34 euro della chiusura di venerdì.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta in lieve rialzo, a 242 punti, con il rendimento del nostro decennale al 2,71%.Sui mercati valutari l'Euro è in calo sul Dollaro: il cambio scende a 1,1640.