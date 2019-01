Mercati Borse europee deboli in avvio

di Marzio Quaglino Seconda giornata del 2019 ancora all’insegna della debolezza dei mercati, soprattutto azionari. I timori per la crescita economica spingono gli investitori a trascurare le azioni e a rivolgersi a investimenti meno rischiosi come i titoli di Stato. Così in avvio Milano cede lo 0,31%, in linea con Londra, mentre Francoforte e Parigi accusano perdite attorno al mezzo punto percentuale.In Piazza Affari resta sospeso dalle contrattazioni a tempo indeterminato il titolo Carige posto dalla Banca Centrale Europea in amministrazione straordinaria. Tra le cosiddette blue chips da segnalare il -6,55% di St Microelectronics sulla scia del calo di Apple, che prevede una riduzione dei ricavi nel primo trimestre dell’anno.Sul versante dei titoli di Stato situazione stazionaria con lo spread in leggera salita a 257 punti base, con il rendimento del Btp decennale che cresce al 2,73%.L’incertezza sulla crescita prima i beni rifugio. È il caso dell’oro che in meno di tre mesi ha guadagnato 100 dollari l’oncia portandosi a quota 1.289.Sul mercato valutario euro in saliscendi sul dollaro con il cambio a 1,1371.