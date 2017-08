Mercati Borse europee deboli, ma perdite contenute

di Giancarlo Zanella Apertura prudente per le principali borse europee. Chiude appena sotto la parità Tokio, - 0,05%, mentre Hong Kong cede oltre un punto e Shanghai quasi mezzo punto percentuale.In Europa, segno meno per Londra, Francoforte e Madrid. Appena sopra i livelli della chiusura di ieri Milano, Parigi e Zurigo. Scostamenti tuttavia molto limitati e scambi ridotti per le vacanze.Sul mercato obbligazionario, spread stabile e rendimento del nostro decennale sempre assestato sul 2%. Oggi, prima asta di agosto per i nostri titoli di stato. Il Tesoro colloca 6,5 miliardi di euro di Bot a un anno.Sul mercato valutario, la moneta unica europea si indebolisce nei confronti delle altre principali divise.Torna vicino al cambio di 1 dollaro e 17 cent e scambia poco sopra i 90 pence con la sterlina.