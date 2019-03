Mercati Borse europee deboli, spread in rialzo

di Michela Coricelli Aperture incerte per le borse europee. Dopo un avvio moderatamente positivo, virano in territorio negativo. Milano cede lo 0,10%, così come Francoforte. Parigi e Londra piatte.Intanto lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte in salita a 253 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,51%.Le piazze asiatiche questa mattina hanno cercato di lasciarsi alle spalle il lunedì nero in cui hanno registrato forti cali. Ma il rimbalzo riesce solo a Tokyo (+2,15%), mentre Shanghai perde un punto e mezzo e anche Hong Kong resta debole, sotto la parità.Sul fronte monetario l'euro resta al di sopra della soglia di 1,13 contro il dollaro.