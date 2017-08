Borse europee fiacche, avvio positivo a Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Migliora l'andamento delle Borse europee nella seconda parte di seduta. Gli indici recuperano, dopo una mattinata in calo. Milano guadagna lo 0,14%, mentre si portano vicini alla parità Parigi -0,02% e Francoforte -0,07%, in assenza degli operatori della City londinese, chiusa oggi per una festività.A frenare i mercati la debolezza del Dollaro, che spinge l'Euro a rafforzarsi ancora: 1,1935 il cambio tra le due valute, a un passo dalla soglia psicologica di 1,2.Lo spread tra Btp e Bund si mantiene a 171 punti base.Intanto, a Wall Street l'avvio di seduta vede gli indici i rialzo: +0,13% il Dow Jones, +0,20% il Nasdaq dei titoli tecnologici.