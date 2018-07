Borse europee fiacche in avvio di seduta

di Maria Giovanna Lorena Avvio prudente per le borse europee dopo i ribassi dei mercati asiatici stamane: Tokyo ha ceduto lo 0,3%.Prevalgono i ribassi, le perdite tuttavia sono molto contenute: a Milano l'indice principale segna -0,22% nei primi scambi della giornata, Londra -0,31%, Parigi -0,09%, Francoforte -0,21%.Sui mercati valutari Euro poco mosso sul Dollaro, a 1,1665. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 236 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,66%.Occhi puntati sul petrolio, con i prezzi ancora in rialzo: il Brent a 78 dollari per barile, il Wti vicino ai 75 dollari. A Piazza Affari ne beneficiano i titoli legati al settore petrolifero, da Eni, a Saipem a Tenaris, tra i pochi positivi in un listino appesantito soprattutto dal settore bancario e dai titoli industriali.