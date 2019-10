Mercati Borse europee giù. Timori per la frenata globale

Milano

di Fabrizio PattiNon cambiano passo le borse europee, dopo i cali generalizzati di ieri. A Milano l’indice Ftse Mib di Milano segna -1% Vanno peggio Francoforte, -1,30%, Parigi, -1,60%, e Londra, -1,80%, anche per i nuovi timori sulla Brexit, dopo l’offerta di accordo da parte di Boris Johnson, che l’ha definita “finale”.I cali erano iniziati ieri ed erano stati netti anche negli Stati Uniti. Il Dow Jones e il Nasdaq sono scesi di oltre un punto anche per il calo delle aspettative dei direttori acquisti sulla manifattura statunitense, sui livelli più bassi degli ultimi dieci anni. L'indice ISM è sceso a quota 47,8, ben sotto 50, che indica il confine tra espansione e contrazione.Ha contribuito alla discesa dei listini anche la notizia del grave ferimento di un manifestante a Hong Kong. La borsa dell'isola è scesa dello 0,19%, ma segno meno anche per Tokyo e Seul. Shanghai è chiusa per le celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese. Di oggi il dato sulla forte discesa delle vendite al dettaglio a Hong Kong nello scorso agosto: -23% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un dato che si fa sentire anche sull’andamento di alcuni titoli del lusso a Piazza Affari, come Salvatore Ferragamo, -2,43%, e Moncler, -1.95%.I migliori titoli sono Banco Bpm, +2,58%, e Ubi Banca, +1,20%. I cali maggiori per Buzzi Unicem (-2,80%), Pirelli (-2,69%) e Tenaris (-2,47), quest'ultima penalizzata da un giudizio negativo di una banca d'affari. Scende dell'1% Cnh Industrial, che ieri ha annunciato un piano da 330 esuberi.Lo spread tra Btp e Bund a due giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al Def risale lievemente a 141 punti base, da sette sedute prevale la stabilità.