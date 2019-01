Mercati Borse europee in calo, lo spread torna a salire

di Marzio Quaglino I timori per la crescita dell’economia continuano a preoccupare i mercati. Ne è prova anche il taglio delle stime di crescita del gigante dell’informatica Apple che colpisce i titoli tecnologici europei. In questo clima di preoccupazione Milano cede lo 0,62%. Male anche gli altri listini del Vecchio continente con Londra che limita perdite allo 0,41%, mentre Francoforte e Parigi accusano flessioni oltre il punto percentuale.In Piazza Affari resta sospeso dalle contrattazioni a tempo indeterminato il titolo Carige dopo il commissariamento imposto dalla Banca Centrale Europea. L’effetto Apple si abbatte su St Microelectronics (-9,48%), mentre tra i titoli in controtendenza c’è Telecom +1,86%.Sul versante dei titoli di Stato si allarga lo spread con i bund tedeschi a 265 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale in netta risalita al 2,83%. L’incertezza sulla crescita premia i beni rifugio come l’oro, che tocca i massimi degli ultimi sei mesi: 1.288 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, euro in saliscendi sul dollaro con il cambio a 1,1347.