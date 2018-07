Borse europee in calo, Piazza Affari la peggiore

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari resta maglia nera in Europa a fine mattina, ma prova a mettere un argine alle vendite, riducendo il passivo: l'indice Ftse Mib cede l'1,26%.Il picco negativo è quello di Recordati, -14%, in vista di un'offerta pubblica di acquisto dopo il passaggio del controllo della società farmaceutica in mani inglesi.Pesante il calo di Mediaset -3,58% fra i peggiori Brembo -2,24%, Unicredit -1,76%. Tra i pochissimi titoli in rialzo sul listino principale Moncler e Poste: +0,4% entrambi.Migliora l'andamento anche delle altre borse europee, a cominciare da Francoforte -0,60%, Parigi scivola in ribasso dell'1,15%, Londra -0,94%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si porta a 243 punti a fine mattina, mentre l'Euro staziona su 1,1640 nel cambio con il Dollaro.