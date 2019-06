Mercati Borse europee in calo Spread sopra quota 290

Condividi

di Marzio Quaglino La settimana si apre sui mercati con il segno meno. Giù le piazze asiatiche per i timori delle conseguenze della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, destinata ad allargarsi anche al Messico. Milano guida i ribassi in Europa con l’indice Ftse Mib, che oggi compie dieci anni, a -0,82%. Anche le flessioni di Londra, Francoforte e Parigi sono comunque di poco inferiori a quella di Piazza Affari. Sul listino milanese settori in ordine sparso. Saipem e St Microelectronics cedono oltre 2 punti percentuali, mentre miglior titolo è ora Diasorin +1.47%.Sul mercato dei titoli di Stato, lo spread resta sopra la soglia dei 290 punti base, in attesa della risposta dell’Europa sui conti pubblici dell’Italia.Tra le valute Euro stabile sul Dollaro a quota 1,1169.