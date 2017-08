Mercati Borse europee in calo, giù anche Wall Street Si mantengono negative le borse europee con l'avvio in calo di Wall Street

di Sabrina Manfroi Si mantengono negative le borse europee con l'avvio in calo di Wall Street alla vigilia dell'incontro dei banchieri centrali organizzato dalla Fed a Jackson Hole. Il Dow Jones cede lo 0,35%, Nasdaq -0,47% mentre scendono le richieste settimanali di mutui.Milano resta la peggiore -0,57% appesantita dai bancari. In luce Fca che balza del 3,5% seguita da Exor +1,3%. Male anche Mediaset -1,7% in vista dell'uscita a settembre dallo Stoxx 600. Francoforte Parigi e Londra registrano ribassi intorno allo 0,20%. Lo spread sale a 175 punti base, il rendimento decennale e' al 2,13%. Euro a un soffio da 1,18 sul dollaro.