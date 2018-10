ECONOMIA

2018/10/23 09:26

Mercati Borse europee in calo in avvio di seduta, spread in aumento

Condividi di Maria Giovanna Lorena Avvio in calo per le borse europee dopo i ribassi diffusi tra i mercati asiatici stamane. Tokyo in chiusura ha ceduto il 2,67%.



Milano inizia la seduta con l'indice Ftse Mib in flessione dell'1,05%. Le vendite penalizzano tutti i comparti, dai titoli bancari, agli industriali, agli energetici. Sale l'attea per la valutazione della manovra del governo da parte della Commissione europea. Intanto, segnali di debolezza giungono anche dagli altri mercati continentali. Francoforte -1,31%, Parigi -1,04%, Londra -0,88%.



Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si innalza a 310 punti base, il rendimento del nostro decennale sale al 3,53%.



