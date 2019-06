Mercati Borse europee in calo. Lo spread ancora giù

di Marzio Quaglino Partenza in retromarcia per le borse europee. Continuano a pesare le tensioni sui dazi tra Cina e Stati Uniti. Milano cede lo 0,34% e sulla stessa linea si muovono anche Londra, Francoforte e Parigi.Sul listino di Piazza Affari in risso i titoli più scambiati. Intesa San Paolo scende dello 0,61%, mentre Unicredit accusa una flessione dello 0,68%.Sul versante dei titoli di Stato continua la discesa dello spread. Il differenziale con i Bund tedeschi si accorcia a 260 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale calato al 2,38%.Tra le valute battuta continua la risalita dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1332.