Mercati Borse europee in cauto rialzo

di Michela Coricelli Poco prima di mezzogiorno migliorano le borse europee, tutte in territorio positivo e in attesa dell'apertura di Wall Street, che si prospetta in rialzo.Milano guadagna lo 0,37%, Londra lo 0,29%, Francoforte lo 0,13% e Parigi - la migliore - lo 0,61%.A Piazza Affari il titolo migliore è Saipem, che guadagna oltre due punti, mentre il più pesante è Buzzi Unicem a -1,60%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si restringe di nuovo a 249 punti base, con il rendimento del nostro decennale che cala al 2,48%.L'euro si scambia a 1,1324 contro il dollaro.In calo anche il valore dell'oro, a 1.314 dollari l'oncia.