Mercati Borse europee in cauto rialzo, postiva Wall Street

di Sabrina Manfroi Dopo la frenata di ieri, le borse europee tentano il recupero: sullo sfondo sempre la questione dei dazi che penalizza soprattutto il settore auto. Positiva anche Wall Street, il Dow Jones guadagna in apertura lo 0,6%.Milano è la più debole del vecchio continente (+0,10%), Londra la migliore (+0,65%). Nelle previsioni economiche di primavera, la commissione europea ha abbassato le stime di crescita sia per l'Eurozona che per il nostro Paese: in Italia il Pil crescerà dell'1,3% nel 2018 anzichè dell'1,5%, e dell'1,1% nel 2019 anzichè dell'1,2%.A Piazza Affari in evidenza le banche Banco Bpm +1,67% e Bper +2,1%. Bene anche Moncler +1,6%. Giù Banca Generali - 2,36%, Telecom -2,2%, Fca -1,8%. L'euro sul dollaro scende a 1,1675.