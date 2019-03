Borse europee in guadagno, euro più forte

Condividi

di Paolo Gila L’andamento positivo e in sensibile crescita delle borse statunitensi ieri sera (Dow Jones +0,84% e Nasdaq + 1,40%) ha dato la spinta alle borse europee, che hanno aperto in leggero progresso. Bene Milano in avvio, +0,30%, in linea con l’andamento di Parigi e Francoforte mentre Londra appare piatta. Lo spread btp bund scende a 239 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 43%. Infine l’euro, che si rafforza contro dollaro, sino a sfiorare quota 1 e 14.