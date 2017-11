Borse europee in lieve rialzo, Draghi conferma sostegno Bce

Condividi

di Marzio Quaglino Le Borse europee tentano un mini rimbalzo dopo settimane caratterizzate dal segno meno. Nessuna particolare reazione all’intervento del presidente della Banca Centrale Europea di fronte al Parlamento Ue a Bruxelles. Mario Draghi ha confermato la solidità della ripresa e il sostegno della Bce che manterrà ancora basso il costo del denaro.Londra è poco sopra la parità, meglio si stanno comportando Francoforte (+0,61%), nonostante lo stallo nella situazione politica, e Parigi (-0,32%). Milano, appesantita dallo stacco dei dividendi, sta salendo dello 0,03%. Sotto i riflettori ancora i bancari. Carige, riammessa dalla Consob dopo due giorni di sospensione, non riesce a fare prezzo e segna un teorico ribasso dello 0,38%.Sospeso, ma per eccesso di rialzo il Credito Valtellinese (+37,21%) dopo aver perso negli ultimi 10 giorni il 70% del capitale. Bene anche Monte dei Paschi (+13,56%) nell’ultimo giorno per aderire alla conversione dei bond subordinati.Sul mercato valutario euro stabile sul dollaro a quota 1,1755.