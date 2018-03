Borse europee in lieve rialzo

di Giancarlo Zanella Apertura di contrattazioni in rialzo per i principali mercati azionari europei. Progressi tuttavia limitati a qualche decimo di punto. La migliore è Francoforte che guadagna quasi mezzo punto percentuale. Poco meno Milano, ieri la peggiore con un calo di poco più di un punto. Anche in Asia rialzi marginali. Tokio ha chiuso con un + 0,12%. Tornando a Piazza Affari, tra i titoli principali in evidenza Generali in progresso di oltre 2 punti. Bene anche Leonardo, + 1,5%. In calo Atlantia che cede l’1%. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund a 140 punti base e rendimento del nostro decennale all’1,99%. Le valute. Euro stabile scambiato con 1 dollaro e 23 cent.