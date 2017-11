Borse europee in ordine sparso

di Marzio Quaglino Apertura ancora una volta vicina alla parità per le borse europee, dopo l’ennesimo record delle borse statunitensi ieri sera.Londra cede 2 decimi di punto percentuale, Francoforte e Parigi oscillano tra più e meno.Milano invece ha aperto subito in rialzo e ora l’indice Ftse Mib cresce dello 0,35%.A tenere banco sono ancora i bancari che, dopo aver zavorrato l’indice ieri, oggi sono le protagoniste della risalita. Bper sale di 8 punti percentuali, Unicredit dopo la trimestrale guadagna l’1,90% e recupera parzialmente Credito Valtellinese che segna +2,94%, dopo aver perso oltre il 40% in due sedute.Poco mosso lo spread con i bund tedeschi a 140 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è all’1,74.Infine sul valutario l’euro recupera qualche posizione sul dollaro riportandosi sopra la soglia di 1,16.