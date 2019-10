Borse europee in ordine sparso

di Marzio Quaglino Le incertezze legate alla Brexit hanno innervosito le borse. Nessun aiuto da Wall Street con Dow Jones e Nasdaq incerte in avvio. Così In Europa, bene Londra (+0,67) e Francoforte (+0,34%), mentre Parigi ha chiuso appena sotto la parità (-0,07%). E Milano oggi è stata la peggiore (-0,60%), zavorrata soprattutto dai titoli industriali. Ferrari e Pirelli hanno lasciato sul terreno due punti percentuali. Titolo peggiore St Microelectronics in calo del 2,84%.Sul mercato dei titoli di Stato ancora in discesa lo spread a 133 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,93%.Tra le valute, sembra ancora in discesa l’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,1118.