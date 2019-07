Borse europee in rialzo. Spread ai minimi dell’anno

di Marzio Quaglino In assenza di dati economici di particolare rilievo, continua l’andamento nel complesso positivo delle piazze europee. Restano le speranze su una schiarita nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma pesa anche l’ipotesi di 4 miliardi di nuovi dazi sui beni europei, come ritorsione dei sostegni Ue al settore aereo. Milano sale dello 0,33%, mentre Londra cresce dello 0,63%. Francoforte e Parigi viaggiano invece sulla parità.Sul listino di Piazza Affari bene le utilities come Terna (+2,66%) e A2a (+2,46%), mentre rimbalza Atlantia (+1,94%) dopo il netto calo di ieri.Per quanto riguarda i titoli di Stato, continua a scendere il rendimento del Btp decennale (1,89%) sulla scia del calo di quello tedesco, negativo, arrivato a -0,37%. Diminuisce anche la distanza tra i due titoli con lo spread a 226 punti base.Sul mercato valutario l’Euro cerca il recupero dopo la discesa di ieri sul Dollaro, ma il cambio resta appena sotto la soglia di 1,13.