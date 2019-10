Mercati Borse europee in rialzo, Tokyo corre

Milano

di Michela CoricelliAvvio di seduta decisamente positivo per le borse europee, che si mettono alle spalle la cautela di ieri e partono con brio. Ad aiutare i mercati anche le parole del capo negoziatore Ue Barnier sulla Brexit: "Anche se l'accordo" è sempre "più difficile, è ancora possibile questa settimana" ha detto.Milano parte in rialzo a +0,73%, Parigi a +0,80%, Francoforte a +0,56% e Londra a +0,36%.Contrastate le borse asiatiche: deboli le cinesi, mentre Tokyo mette a segno una chiusura scintillante a +1,87%.Chiusura debole anche per Wall Street: cautela dovuta alle incertezze degli investitori sul pre-accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi. Un'intesa considerata ancora troppo vaga e poco concreta.