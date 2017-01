ECONOMIA

2017/01/10 18:02

Mercati Borse europee in rialzo, bancari giù poi recuperano Chiusura in moderato rialzo per le borse europee al termine di una giornata poco mossa

Condividi di Riccardo Venchiarutti Milano Chiusura in moderato rialzo per le borse europee al termine di una giornata poco mossa, vivacizzata, a Milano, solo dai titoli bancari che dopo una seduta negativa hanno recuperato qualcosa sul finale.

Piazza Affari nonostante la cattiva performance dei titoli bancari. Il Ftse Mib ha segnato + 0,33% Londra + 0,52%, Parigi + 0,01% e Francoforte + 0,17%. Leggermente positiva anche Wall Street con il Dow Jones a + 0,25% e il Nasdaq a + 0,56%.

Si diceva dei titoli bancari: Unicredit dopo essere stato pesante tutta la seduta ha recuperato nel finale chiudendo a + 0,22% nel primo giorno dei negoziati con i sindacati sui quasi 4 mila esuberi previsti nel piano industriale. Male Ubi Banca – 1,34% e, fuori dal comparto, Saipem - 4,24%. Brillano al contrario Exor e Prysmian che salgono di oltre 2 punti percentuali.



Poco mosso lo spread fra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 163 punti base mentre l’euro resta debole sotto la soglia di 1,06 nei confronti del dollaro.



