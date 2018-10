Mercati Borse europee in rialzo in attesa di Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Mattinata più calma dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni. I primi segnali di ripresa sono giunti dai mercati asiatici, e poi il recupero si è esteso alle borse europee. Piazza Affari è arrivata a guadagnare 1 punto percentuale, ora segna +0,22%. Milano si piazza così in coda al drappello del Vecchio Continente: Londra +0,73%, Francoforte +0,49%, Parigi +0,39%.Prevale la cautela in attesa di Wall Street, dove si prospetta un avvio con il segno positivo dopo i tonfi delle ultime due sedute.A sostenere il listino l'andamento dei titoli bancari, guidati da Bper, che sale del 2,2%. Titolo migliore sul listino principale Pirelli, che guadagna il 2,8%,mentre i ribassi più consistenti, intorno ad 1 punto percentuale, riguardano Telecom, Leonardo e Cnh.Segnali di distensione sui titoli di Stato. Lo spread è in calo rispetto a ieri, a 304 punti base; a inizio seduta era sceso anche più giù, qualche punto sotto quota 300.