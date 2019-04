Mercati Borse europee in rialzo, piatta Milano

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per le principali piazze europee con l’eccezione di Piazza Affari che ha chiuso invariata, 0,01% il Ftse Mib.La migliore Londra, +1%, Francoforte +0,6% mentre Wall Street viaggia contrastata. Spread in rialzo, 258 punti, il decennale al 2,53%.Penalizzate le banche, Mediobanca – 1,4%, Finecobank -1,9%. Maglia nera Juventus, in calo del 2,37%. In luce Pirelli, +2,88%, bene anche Fca nonostante il calo delle vendite di auto negli Usa, +0,99%, Stm +2,74%.Euro su dollaro in discesa, a 1,1189.