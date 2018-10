Borse europee in rosso dopo i tonfi di Tokyo e Nasdaq

Condividi

di Michela Coricelli Le borse europee aprono in rosso, sulla scia dei ribassi asiatici e americani. Lo spettro di un possibile ritorno dell'"orso" a Wall Street preoccupa tutti i mercati.Milano cede appena lo 0,22%, mentre Londra perde subito un punto e Francoforte quasi l'1%. Parigi a -0,38%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è in leggero calo a 318 punti base (ieri aveva chiuso a 321) e il rendimento del nostro decennale al 3,57%.La chiusura di Tokyo è stata pesante (-3,7%) dopo il tonfo del Nasdaq a -4,4% e il calo del Dow Jones a -2,4%.Euro debole, si scambia a 1,1406 contro il dollaro. Il biglietto verde è ai massimi da 16 mesi. L'oro - bene rifugio per eccellenza - torna a salire: 1.234 dollari l'oncia.