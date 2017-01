Borse europee incerte, Piazza Affari in altalena

di Paolo Gila Avvio debole per le piazze europee, con Milano che in avvio ha segnato un calo dell’1 e 37%, salvo poi recuperare e ridurre la flessione allo 0,90% dopo una mezz’ora di contrattazioni.Nel resto d’Europa solo Londra resiste con il segno positivo, manifestando un apprezzamento debolissimo, dello 0,03%. Parigi e Francoforte arretrano di circa mezzo punto percentuale.In evidenza a Piazza Affari il titolo Luxottica, che guadagna il 9% dopo l’annuncio della fusione con il gruppo francese Essilor. In calo invece ancora FCA, che cede il 2,5%. Molto deboli anche i bancari e gli assicurativi, con Unicredit e Generali che cedono il 2%.Spread a 160 punti base con il rendimento dei btp all’1 e 90%, mentre l’euro incrocia il dollaro a 1,06 e 30.Ore 9.30