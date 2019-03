Mercati Borse europee incerte Tensioni sui titoli di Stato

Condividi

di Marzio Quaglino Apertura all’insegna dell’incertezza per le borse europee sulla scia dei dati negativi arrivati in apertura dei mercati dall’estremo Oriente. Pesano le preoccupazioni sull’andamento dell’economia mondiale e si spera in risultati positivi dalla trattativa sui dazi Usa-Cina.Milano cede lo 0,44%, mentre Londra, sempre alle prese con la Brexit, guadagna lo 0,68%. Francoforte e Parigi invece viaggiano qualche decimale sopra la parità.Sul listino di Piazza Affari invertono la rotta rispetto a ieri i bancari con Unicredit e Banco Bpm in calo di oltre un punto e mezzo percentuale. Male anche Fiat Chrysler che sta lasciando sul terreno l’1,70%.Ancora tensione sui titoli di Stato. L’andamento dei Treasury statunitensi è su livelli che in passato hanno anticipato la crisi. Intanto lo spread con i Bund tedeschi è risalito a 256 punti base per effetto di un rendimento del decennale al 2,51%.Sul valutario l’euro continua a subire il rafforzamento del dollaro con il cambio a quota 1,1236.