Mercati Borse europee incerte in attesa del giudizio di S&P

di Marzio Quaglino Resta la cautela in Europa anche dopo il dato sul Pil Usa migliore delle attese. Per l’Italia, a mercati chiusi, ci sarà anche l’esame del nuovo giudizio di Standard & Poor’s sul debito italiano. Milano cede lo 0,09% e sulla stessa scia si muove Londra (-0,07%). Dati lievemente migliori per Francoforte (-0,21%) e Parigi (-0,20%).Tra i maggiori titoli del listino perdono quota i petroliferi per la discesa dai massimi del prezzo del greggio in calo a 73 dollari al barile.Sul versante dei titoli di Stato, scende lo spread con i Bund tedeschi a 267 punti base dopo l’asta di Bot semestrali. Il rendimento ha registrato una crescita modesta ma resta negativo (-0,028%).Tra le valute sembra fermarsi la discesa dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1147.