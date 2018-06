Borse europee incerte. Torna a salire lo spread

di Marzio Quaglino Il record storico ieri sera del Nasdaq e la seduta positiva delle piazze asiatiche non sono bastate a far partire le piazze europee con il segno più. I mercati attendono il dato dei responsabili degli acquisti in europa e negli Stati Uniti che anticipa la tendenza dell'economia. In avvio Londra, Francoforte e Parigi sono in lievissimo calo, mentre Milano riesce ad andare poco sopra la parità.Torna a salire lo spread. Il differenziale di fendimento con i bund tedeschi si riporta a 228 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è al 2,69%.Infine le valute con l’euro che torna a riaffacciarsi sul dollaro sopra la soglia di 1,17.Aggiornamento ore 9.20