Borse europee miste, chiusa Francoforte

di Sabrina Manfroi Apertura poco mossa per le borse europee, orfane di Francoforte oggi chiusa per festivita'. Milano ora pero' sale dello 0,48%, Londra cede lo 0,25%, Parigi +0,36%. Scivolone per Tokyo questa mattina che ha perso il 2% sulla scia di Wall Street dopo i dati in calo dalla Germania e la decisione del Wto sui dazi all'Europa. A Piazza Affari male Fca e Unipol che perdono circa un punto percentuale, bene Banco Bpm +1,77%, Stm +1,6% e Mediobanca +0,6% dove la Delfin di Del Vecchio, secondo alcune indiscrezioni starebbe lavorando per salire oltre il 10% del capitale. Spread stabile a 143 punti base, rendimento del Btp a 10 anni allo 0,89%. In arrivo nel poinel pomeriggio i dati Usa sul lavoro.