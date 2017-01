Borse europee miste, vola ancora Banco BPM

di Sabrina Manfroi Brusca frenata per i mercati sul finale di seduta condizionati dal rallentamento delle quotazioni del greggio, tornato sotto i 58 dollari al barile e al cambio di passo di Wall Street. Partita tonica nella sua prima seduta dell'anno grazie a buone indicazioni dall'economia, la borsa di New York dimezza i guadagni, con il Dow Jones a +0,22%.In Europa l'effetto è immediato: Francoforte torna negativa -0,12%, Parigi +0,35%, Londra +0,49.Milano, che ha guidato i rialzi, si appiattisce a +0,04%.Nuovo strappo in Borsa per Banco Bpm al secondo giorno di scambi. Il titolo del nuovo gruppo bancario, terzo in Italia per attivi, sale del 7,20% trascinando il comparto al rialzo. Resta fuori dalle negoziazioni Mps alle prese con il nuovo piano industriale.Male Mediaset che cede -1,25%, mentre sembra avvicinarsi una soluzione amichevole tra i francesi di Vivendi e Fininvest per il controllo del Biscione. Prosegue la sua corsa recente Mondadori: +3,9%, maglia nera Luxottica, -2,71%.L'euro risale sopra quota 1,04 sul dollaro.