Borse europee piatte, in attesa di stimoli

Con i dati economici degli ultimi tempi tutt’altro che esaltanti, le borse guardano alle banche centrali nella speranza di interventi di stimolo. Mercoledì sarà la volta della Federal Reserve statunitense, anche se un ribasso dei tassi è atteso nella successiva riunione di luglio. Nell’attesa Milano sale dello 0,33%, Parigi segna +0,11%, mentre Londra e Francoforte oscillano invece attorno alla parità.Sul listino milanese, in evidenza Banco Bpm (+2,00%) e Unicredit (+1,35%).Tra le materie prime, l’oro apre la settimana in calo a 1.337 dollari l’oncia. Per quanto riguarda le materie prime spread in discesa con i bund tedeschi a 256 punti base.Sul mercato valutario, dopo la discesa dei giorni scorsi, l’Euro cerca di stabilizzarsi sopra quota 1,12 nei confronti del dollaro.