Mercati Borse europee poco mosse, Milano sui massimi dal 2015

di Maria Giovanna Lorena Seduta poco vivace per le borse europee: in leggero ribasso Francoforte -0,21% e Parigi -0,11%, positiva invece Londra +0,30%, e sale anche Milano: +0,34% l'indice principale che torna sopra i 23 mila punti, sui livelli dell'agosto 2015.Determinante a Piazza Affari la spinta che arriva da Tenaris: la società ha presentato i conti trimestrali e la borsa premia il titolo con un +7,5%. Denaro anche sui bancari, Bper +3,3%, poi Unicredit +2,1%; fra i migliori Telecom +2%. In coda al listino Yoox -1,4%, e tra i piu' penalizzati anche Stm, Recordati e Moncler in calo di circa 1 punto percentuale.A fine mattina si attesta a 1,1640 il cambio fra Euro e Dollaro. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 141 punti base.