Borse europee poco mosse dopo la pausa natalizia

di Giancarlo Zanella Scambi che risentono ancora del clima festivo per i principali mercati azionari europei. Andamento intorno alla parità con Milano debole, in lieve flessione. Tuttavia, non mancano spunti interessanti. Sul listino principale, in evidenza Saipem che guadagna oltre il 3,5% dopo l’attentato all’oleodotto libico. Tra i titoli migliori anche Moncler e Banco Bpm. Si conferma in tensione il prezzo del petrolio con il Brent europeo vicino ai 67 dollari il barile e il WTI americano introno ai 60 dollari. Sul mercato obbligazionario, oggi asta di Bot semestrali. Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro offerti con un rendimento ancora negativo: - 0,457%, nuovo minimo storico. Per quanto riguarda le valute, euro in rialzo nei confronti di tutte le principali divise. La moneta unica si riavvicina infatti al cambio di 1 dollaro e 19 cent.