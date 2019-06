Mercati Borse europee poco mosse in attesa delle banche centrali

di Marzio Quaglino Apertura di settimana piatta per le borse europee, in assenza di dati economici di particolare interesse. I mercati attendono le mosse delle banche centrali, a partire mercoledì dalla Federal Reserve statunitense.Milano sale dello 0,25%, poco più di Parigi. Londra scende dello 0,16%, mentre Francoforte è appena sotto la parità.Sul listino milanese, in evidenza Banco Bpm (+1,76) e Fiat Chrysler (+1,50%). Male invece Recordati (-2,89%) e Juventus (-1,56%).Per quanto riguarda i titoli di Stato lo spread con il Bund tedesco si accorcia leggermente a 255 punti base per effetto del rendimento del Btp 2,31%.Sul mercato valutario, dopo la discesa dei giorni scorsi, l’Euro cerca di riportarsi stabilmente sopra quota 1,12 nei confronti del Dollaro.