Mercati Borse europee poco mosse, meglio Wall Street

Condividi

di Paolo Gila Chiusura poco mossa per i principali mercati azionari europei, mentre Wall Street alle 17 e 30 segna +0,20 per il Dow Jones e +0,74% per il Nasdaq.Milano ha segnato +0,27%, affiancata da Londra a +0,17%, mentre Parigi e Francoforte hanno terminato la giornata sulla linea di neutralità. Sono tornati di scena nella fase finale i titoli bancari con Banco PopMi a + 1,49% e con UBI a +4,55%. Prese di beneficio invece su Saipem (-2,23%) e sugli industriali, piatti gli energetici e i farmaceutici.Lo spread è stabile a 160 punti base, ma il rendimento dei btp decennali sale all’1 e 87%. Infine i cambi, con l’euro che si porta a 1,04 e 80 contro dollaro.