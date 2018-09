Borse europee positive. Frena la produzione industriale

di Sabrina Manfroi Borse europee positive in apertura mentre sulle piazze asiatiche prevale il segno negativo, Tokyo ha chiuso a -0,27%. Parigi +0,8%, Francoforte +0,4%. Milano guadagna lo 0,3%, dopo il dato sulla produzione industriale che a luglio segna un calo in Italia dell’1,8% sul mese precedente.Tra titoli in evidenza Ferragamo che balza del 4,2% spinta dalle nuove voci di vendita, gia’ smentite, da parte della famiglia. Bene anche Fca +2,8%, Ferrari e Saipem +2,5%, male Telecom -1,6% e Intesa Sanpaolo -1,4%. Lo spread e’ a 235 punti base, il rendimento decennale 2,77%. Attesa in mattinata nuova asta di bot a 12 mesi. Euro su dollaro a 1,1585.