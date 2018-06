Mercati Borse europee positive. Piazza Affari in deciso rialzo

di Giancarlo Zanella E’ la borsa italiana la migliore in apertura di settimana. Piazza Affari recupera interamente le perdite di venerdì scorso guadagnando oltre il 2%. Bene anche le altre principali borse del Vecchio Continente, ma con progressi decisamente più contenuti. Madrid sale dell’1%. Francoforte guadagna introno al mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, in netta contrazione anche lo spread Btp-Bund, a 235 punti base, con il rendimento del nostro decennale che torna sotto il 3%, al 2,86%. Una buona notizia alla vigilia di due giorni di collocamenti di nostri titoli di stato, i primi del mese di giugno. Il Tesoro ha in calendario domani un’asta di Bot, mercoledì di Btp a medio e lungo termine. Infine, in recupero anche la valuta europea. L’euro torna infatti sopra il cambio di 1 dollaro e 18 cent.