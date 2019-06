Mercati Borse europee positive, spread ancora in discesa

Condividi

di Marzio Quaglino Le speranze di una schiarita sui dazi statunitensi nei confronti del Messico aiuta i listini. Dopo New York e Tokyo anche i mercati europei mostrano il segno più. La migliore è Parigi che sfiora in punto percentuale. Milano sale dello 0,63%. Stesso progresso anche per Francoforte nonostante il netto calo della produzione in Germania (-1,9%) e la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte della Bundesbank, la banca centrale tedesca.Sul versante dei titoli di Stato torna a scendere lo spread con i Bund tedeschi a 267 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale calato al 2,42%. Tra le valute battuta d’arresto nella risalita dell’euro sul dollaro con il cambio a quota 1,1268.