Borse europee positive bene gli industriali

Condividi

di Sabrina Manfroi Dopo un avvio poco mosso le borse europee si rafforzano, con pochi dati in arrivo dall'economia. Milano +0,40%, Francoforte +0,80%, Parigi +0,54%, Londra +0,36%. A Piazza Affari gli acquisti premiano Prysmian +2,2%, Telecom e Pirelli +1,7%. Bene anche Atlantia e Tenaris mentre in fondo al listino le utilities, con Snam che cede l'1%. Stabile lo spread, sempre a 143 punti base, oro in lieve discesa, a 1502 dollari l'oncia.