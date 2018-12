Borse europee positive in avvio di seduta

di Maria Giovanna Lorena La chiusura in rialzo di Wall Street trova un'eco stamane sui mercati europei: avvio positivo nell'ultima seduta dell'anno. A Piazza Affari l'indice principale segna+1,06%, Londra +1,02%, Parigi +0,85%, Francoforte +0,68%. In lieve calo invece la chiusura di Tokyo -0,3%, flessione che porta la borsa giapponese a chiudere il 2018 con il primo ribasso annuale (-12%) da sette anni a questa parte.Sul listino di Milano in recupero titoli energetici, industriali e finanziari. Rimbalza Carige: +7% dopo il crollo di ieri, quando il titolo ha perso il 18,7% dopo lo stop all'aumento di capitale da 400 milioni per la banca ligure.Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 252 punti base. Questa mattina l'ultima asta dei titoli di Stato per quest'anno, 5 miliardi di euro, tra cui Btp a 5 e 10 anni.Infine, sui mercati valutari l'Euro si rafforza sul Dollaro, apre la seduta a 1,1457.